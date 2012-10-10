《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 61.83 +1.47 +2.44 2181947
搜狐 (SOHU.O) 39.81 +0.23 +0.58 271442
网易 (NTES.O) 51.95 -0.07 -0.13 427346
百度 (BIDU.O) 108.13 +1.64 +1.54 5837290
亚信科技 ASIA.O 10.50 +0.00 +0.00 289008
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.12 -0.24 -1.56 1182742
联电 (UMC.N) 2.04 -0.03 -1.45 350258
日月光 (ASX.N) 3.72 -0.02 -0.53 368287
矽品精密 (SPIL.O) 5.21 -0.06 -1.14 380931
和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 +0.01 +1.31 26754
友达 (AUO.N) 3.35 -0.02 -0.59 120148
中华电信 (CHT.N) 31.52 -0.03 -0.10 52225
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.06 -0.66 -1.62 512445
香港
中国移动 (CHL.N) 54.24 -0.27 -0.50 100280
中国联通 (CHU.N) 16.61 -0.01 -0.06 108860
中国电信 (CHA.N) 58.95 +0.44 +0.75 12160
中芯国际 (SMI.N) 1.80 +0.01 +0.56 12501
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.03 -0.04 -0.98 5600
(完)
--整理 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。