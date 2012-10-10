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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 06:53 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月10日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.83 +1.47 +2.44 2181947

搜狐 (SOHU.O) 39.81 +0.23 +0.58 271442

网易 (NTES.O) 51.95 -0.07 -0.13 427346

百度 (BIDU.O) 108.13 +1.64 +1.54 5837290

亚信科技 ASIA.O 10.50 +0.00 +0.00 289008

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.12 -0.24 -1.56 1182742

联电 (UMC.N) 2.04 -0.03 -1.45 350258

日月光 (ASX.N) 3.72 -0.02 -0.53 368287

矽品精密 (SPIL.O) 5.21 -0.06 -1.14 380931

和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 +0.01 +1.31 26754

友达 (AUO.N) 3.35 -0.02 -0.59 120148

中华电信 (CHT.N) 31.52 -0.03 -0.10 52225

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.06 -0.66 -1.62 512445

香港

中国移动 (CHL.N) 54.24 -0.27 -0.50 100280

中国联通 (CHU.N) 16.61 -0.01 -0.06 108860

中国电信 (CHA.N) 58.95 +0.44 +0.75 12160

中芯国际 (SMI.N) 1.80 +0.01 +0.56 12501

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.03 -0.04 -0.98 5600

(完)

--整理 张涛

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