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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 06:32 BJT

****日韩经济指标预测--10月11日-10月17日****

路透10月11日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月8日当周--------------------------------

10月10日(三)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +0.9%

2350 日本机械订单(较前月) 8月 -2.5% +4.6%

(较上年同期) -4.8% +1.7%

10月11日(四)

-- 韩国央行利率决定 10月 2.75% 3.00%

0500 日本消费者信心指数 9月 -- 40.5

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) -1.4% -1.8%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 15,424

外资投资日本股市(亿日圆) -- -2,396

10月12日(五)

无重要经济数据.

----------------------------------10月15日当周--------------------------------

10月14日(日)

2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- +1.1%

进口物价(较上年同期) -- +0.3%

10月15日(一)

0300 韩国出口 9月修正值 -- -1.8%

进口 -- -6.1%

贸易收支(亿美元) -- 顺差31.5

0430 日本工业生产 8月修正值 -- -1.3%

产能利用率指数(较上月) 8月 -- +0.5%

10月16日(二)-18日(四)

无重要经济数据.

--整理 王丽鑫;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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