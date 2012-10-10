〔纽约汇市〕欧元兑美元小涨,市场关注西班牙和希腊情势(更新版)

(新增文末表格)

* 欧元兑美元可能陷于1.2820-1.31美元区间交投

* 市场关注希腊同国际贷款方的谈判及西班牙救助行动

路透纽约10月10日电---欧元兑美元周三上涨,此前连跌两日,但对西班牙是否寻求救助以及希腊是否能从贷款方获得更多金援的不确定性可能限制欧元升幅.

下周末,欧盟领导人计划开会,预计西班牙将是讨论的焦点.欧元区财长本周一会议上一致表示西班牙目前尚无需救助.

多数交易商认为救助西班牙将对欧元有利,因这会激活欧洲央行旨在降低负债沉重成员国借款成本的购债计划.

"市场已经消化了欧洲央行为启动主要针对西班牙的购债计划而作出的所有努力,只不过西班牙还未咬饵."渣打银行G10货币研究部门主管Steve Barrow表示.

"目前的问题是可能他们已经错过了机会,西班牙目前也只能坐等收益率开始上升."

欧元兑美元EUR=升0.1%,报1.2899美元,根据路透数据,盘中一度跌至1.2833美元低点,这是10月1日来最低.

在欧洲央行总裁德拉吉承诺将竭尽所能保卫欧元后,欧元兑美元自7月底触及两年低点1.2040美元后已经反弹7%.

交易商表示,短期内欧元可能陷于区间交投,在其200日移动均线切入位约1.2820美元有良好支撑,之后是10月1日低点1.2802美元,跌穿后者,欧元可能进一步下挫.

"欧元一度跌向200日移动均线切入位,在该水准前出现反弹."Forex.com高级汇市策略师Eric Viloria表示,"我们预计在出现新的重大诱因前,欧元兑美元将继续在该水准和1.31美元之间盘整."

投资人也担心是否希腊会同意国际贷款三方-欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)提出的条件,以获得下一笔偿债所需的资金.

如果没有下一笔315亿欧元的资金到位,希腊表示,将在11月底前弹尽粮绝.

德国报纸攻击希腊民众不欢迎德国总理梅克尔访问雅典是"忘恩负义",部分人士更批评梅克尔承诺希腊会留在欧元区过于慷慨.

尽管梅克尔重申决心将希腊留在欧元区,但在下月国际贷款三方就希腊节支目标进展发布报告前,她也没有给希腊总理任何实质性的宽慰.

"希腊没有达到诸多或多数目标,在未来几个月也不太可能,所以这实际上就要看国际贷款三方向希腊贷款的意愿有多强了,"嘉信理财(Charles Schwab)汇市分析部门董事Tatjana Michel表示.

但她表示,欧洲政客和希腊领导人的讲话暗示双方都希望希腊留在欧元区,所以"我可以想象他们将找到注资希腊的办法."

对西班牙未来的不安促使投资人避险,这从周三德国标售31亿欧元五年期公债获得强劲需求上可见一斑.

德拉吉表示欧元区经济复苏面临漫长的道路,尽管欧洲央行计划购买负债沉重的欧元区成员国公债,但预算撙节措施是没有替代办法的.

美联储在其9月褐皮书中报告,多数联储地区经济小幅扩张,但部分地区仍面临就业市场疲弱和紧张的局面.[ID:nSB8571067]汇市对此无甚反应.

欧元兑日圆EURJPY=持平,报100.79日圆,美元兑日圆JPY=跌0.1%,报78.15日圆.

澳洲成功发售长债提振需求,澳元上涨.澳元兑美元AUD=升0.3%,报1.0231美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2874 1.2884 -0.08 -0.55 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.17 78.23 -0.08 +1.60 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.63 100.80 -0.17 +1.07 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9388 0.9399 -0.12 +0.13 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6003 1.6001 +0.01 +3.01 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9814 0.9782 +0.33 -3.72 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0228 1.0200 +0.27 +0.03 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2091 1.2115 -0.20 -0.44 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8042 0.8047 -0.06 -3.45 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8158 0.8171 -0.16 +4.80 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7344 5.7280 +0.11 -4.05 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3861 7.3790 +0.10 -4.55 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6922 6.6903 +0.03 -2.84 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6215 8.6253 -0.04 -3.28 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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