〔路透调查〕上周美国原油库存料上升,受进口增加支撑

路透10月10日电---路透调查周三显示,美国上周原油库存料上升,因进口增加.此前连续两周下降.

接受路透调查访问的12名分析师平均预计,截至10月5日当周原油库存上升80万桶.其中9名分析师预计库存增加.本周数据因逢哥伦布日假期推迟公布一天.

美国石油协会(API)周三公布10月5日当周原油库存增加160万桶,中西部增加逾100万桶.

美国能源资料协会(EIA)将于周四1500GMT公布一周库存报告.API和EIA报告都因哥伦布日假期推迟一天公布.

EIA上周公布,截至9月28日当周美国原油库存下降50万桶,至3.647亿桶.

"(原油)进口10月中旬时通常略增,加上原油产量上升,将令库存受到支撑,"EOXLive分析师Tom Pawlicki称.

分析师预计上周汽油库存料持平,前一周为1.959亿桶.七名分析师预计库存增加,五名预计减少.

API公布10月5日当周汽油库存增加250万桶,墨西哥湾区增加200万桶.

"我们预计EIA汽油库存小幅增加,有可能因进口增加和一些额外需求下降导致,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称.

Oil Outlooks and Opinions llc总裁Carl Larry预计库存下降,并称需求若没有略微上升也可能持平,进口则保持疲软.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料下降50万桶.七名受访分析师预计馏分油库存下降,五名预计库存增加.

据API周三的报告,馏分油库存上周剧减620万桶,墨西哥湾地区减少320万桶,东海岸减少160万桶.馏分油库存水平低令人担心今冬取暖油可能大涨,尤其是东海岸,这里是全球最大的取暖油市场.

美国能源资料协会(EIA)数据显示,9月28日当周馏分油库存大幅下降370万桶,至1.241亿桶.

分析师观察到,需求增加可能导致馏分油库存下降.

此外,炼厂产能利用率料从前一周的88.2%下降0.1个百分点.(完)