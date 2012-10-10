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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 06:41 BJT

《日本重要政经日程》--10月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月10日(三)

2345 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开新闻发布会

2350 - 9月银行放款余额

2350 - 8月机械订单

10月11日(四)

-- - IMF和世界银行年度会议活动(至10月14日)

-- - 国际金融协会(IIF)简报会

0030 - 世界银行行长金墉举行新闻发布会

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 30年期公债标售

0300 - IMF总裁拉加德参与日本放送协会(NHK)组织的关于全球化的讨论

0500 - 9月消费者信心调查

0602 - Fast Retailing(9983.T)公布全年财报

0730 - 美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦出席IIF的特别会议

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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