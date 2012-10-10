〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数持平,海岬型船费率下滑

路透10月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三持平,海岬型船只费率的下滑抵消了巴拿马型船只运价的上涨.

波罗的海乾散货运价指数仍报875点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑2.95%至1,775点,日均获利下降560美元至9,854美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

RS Platou Markets在报告中称,海岬型船只运价下滑,归因于铁矿石价格上涨抑制了买兴.

中国钢材期货周三升至两个月高点,人们对北京方面会祭出更多刺激措施来扶助经济寄予厚望.铁矿石价格进一步上涨,在过去两天的涨幅超过12%.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨10.11%至784点,该型船舶日均获利上涨574美元至6,244美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利持平于6,518美元,超灵便型船舶的日均获利下滑28美元至8,226美元.(完)