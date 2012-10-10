《美国重要政经日程》--10月11日

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230: 劳工部公布初请失业金人数;9月进口和出口物价.
1230: 商务部公布8月国际贸易收支.
1230: 美国农业部(USDA)公布月度谷物产量,全球农产品供需预估
1230: 制造业生产力和创新联盟(The Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation)公布季度企业前景调查.
1400: 房地美公布美国一周抵押贷款利率.
1430: 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储备调查.
1500: EIA公布一周石油库存和产出数据.
1500: 财政部公布三个月、六个月和52周期国库券以及30年期通胀保值公债标售细节.
-- : The Association of American Railroads公布一周主要铁路运输情况.
1700: 财政部标售30年期公债.
2000: 农业部公布一周全球棉花价格.
2000以后: 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据.
2030: 美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布一周资产负债表. (完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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