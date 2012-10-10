版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 06:56 BJT

《美国重要政经日程》--10月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230: 劳工部公布初请失业金人数;9月进口和出口物价.

1230: 商务部公布8月国际贸易收支.

1230: 美国农业部(USDA)公布月度谷物产量,全球农产品供需预估

1230: 制造业生产力和创新联盟(The Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation)公布季度企业前景调查.

1400: 房地美公布美国一周抵押贷款利率.

1430: 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储备调查.

1500: EIA公布一周石油库存和产出数据.

1500: 财政部公布三个月、六个月和52周期国库券以及30年期通胀保值公债标售细节.

-- : The Association of American Railroads公布一周主要铁路运输情况.

1700: 财政部标售30年期公债.

2000: 农业部公布一周全球棉花价格.

2000以后: 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据.

2030: 美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布一周资产负债表. (完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐