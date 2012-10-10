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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 07:34 BJT

〔路透专访〕旧金山联储总裁威廉姆斯希望将利率承诺与经济目标挂钩

路透旧金山10月10日电---旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三成为第三名呼吁将加息时机与明确的经济目标挂钩的联储决策者.

威廉姆斯在接受路透采访时表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应考虑将利率保持在低位,直至失业率降到"略低于"7%.他并补充道,在看到有必要重新考虑美联储的零利率政策之前,可容忍通胀率升至2.5%.

"尝试通过设定门槛来解释我们的政策是非常合适的,"威廉姆斯在办公室表示.

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