〔路透专访〕旧金山联储总裁威廉姆斯希望将利率承诺与经济目标挂钩

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透旧金山10月10日电---旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三成为第三名呼吁将加息时机与明确的经济目标挂钩的联储决策者.
威廉姆斯在接受路透采访时表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应考虑将利率保持在低位,直至失业率降到"略低于"7%.他并补充道,在看到有必要重新考虑美联储的零利率政策之前,可容忍通胀率升至2.5%.
"尝试通过设定门槛来解释我们的政策是非常合适的,"威廉姆斯在办公室表示.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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