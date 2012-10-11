〔美国经济〕美联储应采用综合经济预估--明尼亚波利斯联储总裁

路透华盛顿10月10日电---明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周三表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应采行综合经济预估来帮助公众更好地理解其思想.这可能是美联储在改善沟通策略过程中要祭出的下一步.

柯薛拉柯塔曾建议,如果美联储中期通胀率预期保持在2.25%之下的话,应保持低利率直至失业率降至5.5%.他称这一建议需要采用综合预估.

美联储目前每季公布一份列出各联储决策者对经济增长率、通胀率、失业率和隔夜联邦基金利率的预估汇总.现在美联储正围绕每季公布一个综合预估来取代当前做法的可能进行争论.

看上去,柯薛拉柯塔对升息时机的建议在其他决策者中获得了支持.

"我对物价稳定的操作性定义,需要美联储编制出量化综合预估,并就此与公众进行沟通,"他对大瀑布城的商业及社区领袖们表示,此番表述与其9月20日所做的演讲内容大致相同.

柯薛拉柯塔周三补充到,失业率门槛不必是硬性指标.

他说,"当失业率触及5.5%时,美联储可能会考虑其它一系列经济指标,并说'情况还没有改善',因此即使失业率触及5.5%,我们也可能继续维持联邦基金利率在低位.(完)