〔欧洲个股〕ING出售马来西亚保险业务给友邦保险,开始剥离亚洲资产(更新版)

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路透阿姆斯特丹10月11日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS表示,已同意以13亿欧元(16.8亿美元)现金把旗下马来西亚保险业务出售给泛亚洲保险公司友邦保险(AIA)(1299.HK),开启了外界期待已久的剥离亚洲资产进程.

这是ING在1月宣布出售亚洲保险业务以来所达成的第一笔交易,证实了路透周三稍早的报导.ING拟通过出售全球资产来偿付在2008年全球金融危机期间接受的100亿欧元政府援助,其中包括出售亚洲保险业务.

ING原本想把账面价值61亿欧元的整个亚洲保险业务卖给一家买家,但也曾表示愿意将该业务拆开来出售,如果这么做可以筹得更多资金的话.

"今天的声明,是朝着剥离亚洲保险与投资管理业务迈出的重要的第一步,也表明ING在公司重组方面继续取得稳步进展."执行长Jan Hommen在声明中称.

"友邦保险在亚洲早已经立足,我们强大保险业务与他们在马来西亚的长期发展相结合,将打造出一家能受益于该国成长机遇的市场领先企业."

ING称,预计该交易将带来约7.8亿欧元的净收益.交易料将在2013年第一季结束.

ING的日本、香港和泰国业务仍在招标出售中,消息人士稍早对路透称,加拿大Manulife Financial Corp (MFC.TO)和李嘉诚都在竞购.KB金融集团(105560.KS)也在与ING就收购ING的韩国业务进行深入谈判.(完)