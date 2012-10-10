敬告客户：路透中文快讯〔货币市场〕稿件将有调整****

亲爱的客户,您好,

路透新闻部预定从10月15日开始,取消纽约电头发稿的〔货币市场〕单篇报导.原报导内容将并入〔美国债市〕公债收盘报导[US/NCN]当中,不再单独发出.若货币市场有重大消息发生,路透将单独发出报导.如您有任何建议,请致函路透英文新闻部记者william.schomberg@thomsonreuters.com;或路透中文编译组meg.shen@thomsonreuters.com)(完)