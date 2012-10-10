〔日本数据〕9月银行放款余额较上年同期增长1.0%--央行

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京10月11日电---日本央行周四公布数据显示,日本主要银行9月放款余额较上年同期增加1.0%.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为459.648兆(万亿)日圆(5.88兆美元).
日本央行并称,9月扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期上升1.3%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
9月 8月 7月
含信金银行 +1.0 +0.8* +0.7
不含信金银行 +1.2 +1.1 +0.9
银行持有的商业票据余额 +6.9 -2.9 -3.5
* 修正值
参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here )(完)
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--编译 戴素萍;审校 隋芬
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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