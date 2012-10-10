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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 07:59 BJT

〔日本数据〕9月银行放款余额较上年同期增长1.0%--央行

路透东京10月11日电---日本央行周四公布数据显示,日本主要银行9月放款余额较上年同期增加1.0%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为459.648兆(万亿)日圆(5.88兆美元).

日本央行并称,9月扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期上升1.3%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

9月 8月 7月

含信金银行 +1.0 +0.8* +0.7

不含信金银行 +1.2 +1.1 +0.9

银行持有的商业票据余额 +6.9 -2.9 -3.5

* 修正值

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here )(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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