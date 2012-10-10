版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 07:18 BJT

〔巴西央行〕调降指标利率至纪录低点7.25%,进一步推动经济

路透巴西利亚10月10日电---巴西央行周三调降指标利率BRCBMP=ECI至7.25%,为连续第十次下调.受全球经济仍不稳的忧虑影响,该国经济复苏低迷,降息为低迷的复苏进程带来了进一步的提振.

路透采访的45位分析师中有28位预计,巴西央行货币政策委员会将维持指标利率在7.50%不变.然而,市场交易商中绝大多数人曾预计,巴西央行会下调25个基点.

今日的利率决议并非全体通过.(完)

--编译 兰秀娟;审校 孙茉莉

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐