〔巴西央行〕调降指标利率至纪录低点7.25%,进一步推动经济

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透巴西利亚10月10日电---巴西央行周三调降指标利率BRCBMP=ECI至7.25%,为连续第十次下调.受全球经济仍不稳的忧虑影响,该国经济复苏低迷,降息为低迷的复苏进程带来了进一步的提振.
路透采访的45位分析师中有28位预计,巴西央行货币政策委员会将维持指标利率在7.50%不变.然而,市场交易商中绝大多数人曾预计,巴西央行会下调25个基点.
今日的利率决议并非全体通过.(完)
--编译 兰秀娟;审校 孙茉莉
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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