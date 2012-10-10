《全球重要经济事件一览表》--10月11日-10月18日

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10月11日(四)

东京--七国集团(G7)财长会议.

东京--世界银行行长金墉召开新闻发布会(0030).

东京--日本财务大臣城岛光力与德国财政部长朔伊布勒、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、英国财政大臣欧思邦和美国财政部长盖特纳会面.

东京--美国财政部长盖特纳访问日本(至10月13日).

东京--IMF总裁拉加德参加日本放送协会(NHK)主办的有关全球化的辩论(0300).

法兰克福--欧洲央行(ECB)发布月度公报(0800).

维也纳--欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)与奥地利总理Werner Faymann会面,随后将召开联合新闻发布会(1230).

法国多维尔--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)将参加2012年女性论坛全球会议前的座谈小组,主题为"为什么经济成长如此失衡?应如何应对?"(1515).

东京--日本央行副总裁西村清彦在由日本央行和拉美货币研究中心联合举办的研讨会上发表讲话(0230).

东京--国际金融协会(IIF)举行监管简布会,主题为"巴塞尔标准--贯彻和同业评审".美国财政部国际货币和财政政策副助理部长Mark Sobel将参加(0045).

东京--美国财政部长盖特纳将参加国际金融协会举办的会议(0400).

东京--国际金融协会主持特别会议,主题为:"全球经济中的日本".与会者包括日本金融厅国际事务副委员兼国际证监会组织(IOSCO)主席Masamichi Kono、标准普尔评级服务国际经济与研究部门主管、首席全球经济分析师兼执行董事Paul Sheard和美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦(0730).

东京--G24轮值主席国印度财政部长齐丹巴南主持新闻发布会(0830).

挪威特隆赫姆--挪威部长理事会将召开商业、能源和地区政策大会(至10月12日).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构挪威会议(最后一日).

宾夕法尼亚AVONDALE--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在2012年南切斯特县商会秋季午宴上就经济前景演讲(1630).

10月12日(五)

东京--日本央行副总裁西村清彦将在德意志银行主办的一小组讨论上演讲(0900).

东京--日本央行总裁白川方明将在国际金融协会(IIF)30周年会员大会上致辞(1230).

巴黎--国际能源署(IEA)发布中期油市报告.

10月13日(六)

东京--欧洲央行执委亚斯穆森将参加IMF研讨会期间的一座谈小组.此次研讨会主题为"增强欧元地区实力"(0515).

东京--美国财政部长盖特纳访问日本(最后一日).

东京--日本央行总裁白川方明参加布雷顿森林委员会国际理事会主持的一次会议(0930).

10月14日(日)

东京--2012年G30国际银行业研讨会.

东京--日本央行总裁白川方明在日本央行和IMF共同主办的高级别研讨会上致辞(0530).

东京--IMF和世界银行年会(最后一日).

莫斯科--世界经济论坛莫斯科会议.

10月15日(一)

东京--日本央行副总裁山口广秀出席日本证券分析师协会(SAAJ)与亚洲证券与投资联合会(ASIF)联合主办的50周年纪念大会.

加拿大纳奈莫--加拿大央行总裁卡尼在温哥华岛经济联盟峰会上发表讲话(1920).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(至10月17日).

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在全美商业经济协会(NABE)第54届年会上讲话(1200).

曼谷--亚欧财长暨官员年会.

10月16日(二)

悉尼--澳洲央行公布10月2日货币政策会议记录.

10月17日(三)

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(最后一日).

伦敦--英国央行公布10月3日-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.

10月18日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明安排.

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).

奥斯陆--挪威央行公布第三季借贷活动调查(0800).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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