《新兴市场重要经济事件预告》--10月11日-10月18日

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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10月11日(四)
东京--世界银行行长金墉召开新闻发布会(0030).
东京--24国集团主席、印度财政部长齐丹巴南召开新闻发布会(0830).
首尔--韩国央行举行货币政策会议.
雅加达--印尼央行举行理事会会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
马尼拉--菲律宾央行公布9月13日货币政策会议纪要.
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
10月12日(周五)
新加坡--新加坡央行公布货币政策声明.
巴黎--国际能源署(IEA)发布中期石油市场报告.
10月14日(周日)
东京--30国集团(G30)2012年国际银行研讨会.
东京--国际货币基金组织(IMF)及世界银行集团年度会议(最后一日).
莫斯科--世界经济论坛莫斯科会议.
10月15日(一)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)孟加拉国会议(至10月17日).
曼谷--亚欧财长年会.
10月16日(二)
科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.
10月17日(三)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)孟加拉国会议(最后一日).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会公布利率决定).
曼谷--泰国央行公布利率决议(0730).
10月18日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,无利率声明.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰;审校 程琳
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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