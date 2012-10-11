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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 08:47 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月11日-10月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月11日(四)

东京--世界银行行长金墉召开新闻发布会(0030).

东京--24国集团主席、印度财政部长齐丹巴南召开新闻发布会(0830).

首尔--韩国央行举行货币政策会议.

雅加达--印尼央行举行理事会会议.

利马--秘鲁央行召开货币政策会议.

马尼拉--菲律宾央行公布9月13日货币政策会议纪要.

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

10月12日(周五)

新加坡--新加坡央行公布货币政策声明.

巴黎--国际能源署(IEA)发布中期石油市场报告.

10月14日(周日)

东京--30国集团(G30)2012年国际银行研讨会.

东京--国际货币基金组织(IMF)及世界银行集团年度会议(最后一日).

莫斯科--世界经济论坛莫斯科会议.

10月15日(一)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)孟加拉国会议(至10月17日).

曼谷--亚欧财长年会.

10月16日(二)

科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.

10月17日(三)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)孟加拉国会议(最后一日).

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会公布利率决定).

曼谷--泰国央行公布利率决议(0730).

10月18日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,无利率声明.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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