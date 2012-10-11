〔金砖国家〕10月10日股汇市收盘纵览

路透10月11日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月10日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF下跌0.45%,报992.09点.

中国股市:缩量小幅收升,但盘中以窄幅震荡走势为主,以消化上日大涨之后的获利卖压.昨日表现抢眼的银行保险类股出现回落,抵消了油气和钢铁板块走强对大盘的拉抬幅度.沪综指.SSEC收涨4.71点,报2,119.94点,为9月14日收盘2,123.85点以来最高.并继续站至60日均线上方.A股全日成交604亿元人民币,上日为673亿元.[.SSCN]

香港股市:收盘小跌,追随亚洲其他股市的颓势,因市场担忧美国企业获利.不过中资股表现强劲,帮助减少指标股指的跌幅.恒生指数.HSI收低0.1%至20,919.6点,恒生国企指数.HSCE升0.7%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收高,在6.29元支撑位上方窄幅波动,午盘结汇稍微显强推高成交价格.交易员预计,短期内在中间价持稳的情况下会延续窄幅整理走势.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,650点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4483元.[CNY/CN][ID:nSB2041305]

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印度股市:收低,受银行股获利了结推动,此前标普警告印度近期虽有改革,但仍面临评级调降威胁.指标BSE指数.BSESN下跌0.86%或162.26点,收报18,631.10点.NSE指数.NSEI跌0.92%或52.45点,报5,652.15点,收在重要心理水准5,700下方.[.BO][ID:nL3E8LA2WP]

印度汇市:印尼卢比降至两周以来最低,因美元全线上扬,且标普警告评级调降风险.卢比/美元INR=D2收报53.0450/0550,为连续第四日下滑且创下7月底以来的最长连跌纪录.上日收报52.72/73.[INR/][ID:nL3E8LA2WH]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,483.840点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.63%至793.04点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.21%至31.0990;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.1%,报40.1275.

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巴西股市:巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下滑0.82%,至58,456.28点.开盘曾经上涨,因中东局势动荡引发的供应担忧拉高油价,推升石油类股.[ID:nL1E8LAMDZ]

巴西汇市:对全球经济迟滞的担忧以及对巴西央行降息的揣测,对巴西雷亚尔形成冲击.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.27%至2.04,收在9月初以来的最低位.[ID:nL1E8LAM2H]

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南非股市:本周首度转至平盘上方,但Gold Fields(GFIJ.J)等金矿公司受到本币汇率反弹的冲击.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨0.21%至32,008.14点.综合指数.JALSH亦涨相近幅度%至36,147.62点.[.J][ID:nL6E8LAJU5]

南非汇市:南非兰特/美元微升,因消息称部分罢工的卡车司机返岗,但该货币对难以守住稍早的高位,因投资者担心困扰该国的劳务罢工还远未结束.兰特兑美元ZAR=D3起初升至上周五以来的最高位8.6151,随后在1643GMT回落至8.7148,较周二收盘仅升0.27%.[ZAR/][ID:nL6E8LAMCD](完)