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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 07:22 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超340万股

路透东京10月11日电---以下为日本股市周四开市前,六家外资券商的下单情况: 日股(单位:百万股): 卖单 14.0 买单 10.6 --------------- 净卖单 3.4 (完) --编译 王翔琼;审校 孙茉莉 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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