版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 07:43 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持稳于91美元上方,石油需求趋疲带来压力

路透新加坡10月11日电---美国原油期货周四持稳在每桶91美元上方,交易商权衡不断升级的地缘政治风险与全球石油需求减弱迹象.

纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期约CLc1在亚洲盘初微升0.06美元,至每桶91.31美元.上日跌逾1美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐