《汇市简讯》美元/坡元仍在熟悉区间波动,关注新加坡金融管理局动向

2335GMT * 美元/坡元继续在1.2280-1.2330区间波动,静待新加坡金融管理局(MAS)的动向,以及将于明日0000GMT公布的第三季GDP数据 * 该货币对隔夜基本上追随欧元走势 * 标普下调西班牙债信评级至BBB-后,欧元/美元大幅跌离1.2900 * 美元/坡元隔夜收报1.2305,盘中交投于1.2283-1.2308.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=