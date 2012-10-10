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市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 07:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.284水位再获支撑

2331GMT

* 欧元/美元近期突破主要趋势线后,抛盘在1.284企稳

* 自9月高点以来,其汇价处于大三角形形态盘整

* 在1.284水准获支撑

* 在未来盘整模式中或进一步走高

* 技术图表:(link.reuters.com/waw92t).(完)

--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉

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