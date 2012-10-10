〔东京汇市〕欧元和澳元下跌,因西班牙和经济增长忧虑打压风险偏好

* 欧元接近10月1日以来最低位,关注重要支撑位1.28美元

* 澳元关注将于0030GMT公布的就业数据

路透东京10月11日电---欧元和澳元周四在亚洲市场盘初下跌,因全球股市下滑打压投资者的风险偏好,且全球经济放缓担忧和西班牙救助前景的不确定性持续损伤人气.

欧元下挫,此前标准普尔调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高于垃圾级别,亦下调展望为负面,表示经济增长和财政风险加剧,且欧元区内政策方向不明朗.[ID:nSB2042035]