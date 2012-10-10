〔东京汇市〕欧元和澳元下跌,因西班牙和经济增长忧虑打压风险偏好

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 欧元接近10月1日以来最低位,关注重要支撑位1.28美元
* 澳元关注将于0030GMT公布的就业数据
路透东京10月11日电---欧元和澳元周四在亚洲市场盘初下跌,因全球股市下滑打压投资者的风险偏好,且全球经济放缓担忧和西班牙救助前景的不确定性持续损伤人气.
欧元下挫,此前标准普尔调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高于垃圾级别,亦下调展望为负面,表示经济增长和财政风险加剧,且欧元区内政策方向不明朗.[ID:nSB2042035]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。