〔中美贸易〕美国商务部对数十亿美元中国进口的光伏产品施以重税

路透华盛顿10月10日电---美国周三对中国进口的数以十亿计美元的光伏产品施以高额的最终税,但拒绝应议员和美国制造业者的要求将其征税命令的范围扩大.

美国商务部称,中国企业在美国以较公平价值低18.32-249.96%的价格"倾销"太阳能电池和面板,不过一些企业被施加的反倾销税率低于今年稍早初步裁决所定下的水平.

商务部亦另再施以14.78-15.97%的反补贴税以应对中国政府的补贴措施,该税率明显高于先前水准.