〔中美贸易〕美国商务部对数十亿美元中国进口的光伏产品施以重税

娱乐新闻：《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透华盛顿10月10日电---美国周三对中国进口的数以十亿计美元的光伏产品施以高额的最终税,但拒绝应议员和美国制造业者的要求将其征税命令的范围扩大.
美国商务部称,中国企业在美国以较公平价值低18.32-249.96%的价格"倾销"太阳能电池和面板,不过一些企业被施加的反倾销税率低于今年稍早初步裁决所定下的水平.
商务部亦另再施以14.78-15.97%的反补贴税以应对中国政府的补贴措施,该税率明显高于先前水准.
商务部否决了有关将征税范围扩大到用非中国产太阳能电池组装而成的中国太阳能面板的请求,这让美国生产者感到失望,但那些组装太阳能面板的美国公司为此欢呼雀跃.
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)