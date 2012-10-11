《中国报摘》--中国证券报10月11日

* 头版头条:

--中国中央汇金公司表示,10月10日(周三)起已在二级市场自主购入工行(601398.SS)、农行(601288.SS)、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)股票,并继续进行相关市场操作.分析人士表示,在上一轮承诺期届满后,汇金公司宣布继续增持四大行股份,有助提振A股市场信心.

* 其他:

--银行业人士透露,根据同业互换数据计算,9月工、农、中、建、交行(601328.SS)五大行新增人民币贷款2,000亿元左右.

--国务院取消171项行政审批项目并调整143项行政审批项目,其中上市公司回购股份核准被取消,满足一定情形的,收购人可不经核准即可豁免要约收购义务.分析人士认为,这将鼓励上市公司回购股份及股东增持行为.

--上海周三推出的三块土地全部成功拍出,土地出让金合计61.78亿元,并诞生了今年上海的总价新地王,该地块被上海保利建锦房地产有限公司,信保(天津)股权投资基金管理有限公司以45亿元竞得,溢价率高达42.86%.

--证监会发行监管部公告,发行审核委员会2012年第176次会议周三召开,重庆燃气集团股份有限公司首发申请暂缓表决,深圳市崇达电路技术股份有限公司首发申请未通过.

--长江电力(600900.SS)和中煤能源(601898.SS)(1898.HK)获控股股东增持.

--金地集团(600383.SS)公告称,9月公司实现签约面积35.1万平方米,同比增13.4%,签约金额40.6亿元,同比增7.3%.(完)

--整理 边竞; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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