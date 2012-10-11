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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 08:24 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,企业财报令人关注

路透首尔10月11日电---韩国股市周四开盘下跌,因在全球经济放缓之际企业获利状况令市场担心.

汽车制造类股现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)分别下跌0.4%和0.7%,此前丰田汽车(7203.T)周三大批量召回.

0006GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.7%,报1,934.49点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉

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