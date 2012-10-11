〔韩国股市〕开盘下跌,企业财报令人关注

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔10月11日电---韩国股市周四开盘下跌,因在全球经济放缓之际企业获利状况令市场担心.
汽车制造类股现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)分别下跌0.4%和0.7%,此前丰田汽车(7203.T)周三大批量召回.
0006GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.7%,报1,934.49点.(完)
--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选