版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 10:29 BJT

澳洲经济指标总览--10月11日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第二季 +2.4% -1.2% 11月1日

出口物价(较前季) +1.0% -7.0%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.1% 10月24日

(较上年同期) +1.2% +1.6%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.2%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 8月 +0.2% -0.8% 11月5日

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差20.27 逆差15.3 11月5日

出口(较前月) -3% -3%

进口(较前月) -1% -1%

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 9月 +14.5 -8.8 11月8日

--全职 +32.1 +0.6

--兼职 -17.7 -9.3

失业率 5.4% 5.1%

就业参与率 65.2% 65.0%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第二季 赤字11.801 赤字12.997 12月4日

商品与服务贸易收支 逆差1.382 逆差2.013

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第二季 +0.6% +1.4% 12月5日

(较上年同期) +3.7% +4.3% (完)

--整理 洪曦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐