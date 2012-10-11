〔美国债市〕最近一周投资者对美国公债价格前景更加乐观--摩根大通

路透纽约10月10日电---周三公布的一项调查显示,最近一周投资者对美国公债价格前景的看法更加乐观,因为对欧洲债务危机结果的担忧支撑对美国公债的避险买需.

摩根大通证券周三在其每周美国公债客户调查中称,表示对美国公债持偏多立场,即美国公债配置比重高于投资组合基准水平的投资者比例从之前一周的17%升至21%.

对欧洲信贷危机蔓延,以及对美国和全球经济成长步伐迟缓的担忧,似乎在促使投资者从中性看法转向偏多立场.

表示对美国公债持中性立场,即持有美债比例与基准相同的投资者比例从之前一周的68%降至64%.

根据摩根大通这份最新调查,最近一周对美国公债持偏空立场,即持有美债比重低于基准水平的投资者比例维持不变,为15%.

指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR周三报1.75%,距离7月25日所及的纪录低位1.38%不远.

本周国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济成长预估,并称欧元区经济今年可能会萎缩.这增强了对欧洲债务问题的担忧.IMF亦称欧元区债务危机是全球金融所面临的最大风险.

摩根大通最新调查报告显示,包括做市商和对冲基金在内的积极客户,看多美债的比例从之前一周的15%上升至23%.这些积极客户被视为会对美债进行投机性押注.

积极客户中表示做空美债的比例从之前一周的23%升至31%.

积极客户中表示对美债持中性立场的比例从之前一周的62%降至46%.(完)