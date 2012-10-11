美国与加拿大经济指标预测--10月11日-10月18日****

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透10月11日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月8日当周-------------------------------
10月10-15日
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,910
10月11日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 +0.1% +0.1%
1230 美国进口价格 9月 +0.7% +0.7%
出口价格 +0.4% +0.9%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差440 逆差420
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月6日当周 37 36.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 9月29日当周 327.5 328.1
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差19 逆差23.4
出口(亿加元) 8月 -- 377.4
进口(亿加元) -- 400.8
10月12日(五)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.7% +1.7%
(较上年同期) +1.8% +2.0%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 78.0 78.3
现况指数 86.0 85.7
预期指数 74.0 73.5
1430 美国ECRI一周领先指标 10月5日当周 -- 126.3
----------------------------------10月15日当周-------------------------------
10月15日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负5 负10.41
1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.9%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.8%
1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.4% +0.8%
10月16日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月13日当周 -- --
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.4% +0.6%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
1230 美国实质所得(较前月) -0.1% -0.6%
1230 加拿大制造业销售 8月 -- -1.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月13日当周 -- +1.6%
1300 美国资本净流入(亿美元) 8月 -- 670
外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 500
1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% -1.2%
产能利用率 78.3% 78.2%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 41 40
10月17日(三)
1100 美国抵押贷款指数 10月12日当周 -- 1,008.1
再融资指数 -- 5,772.6
1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 77 75
建筑许可年率(万户) 81 80.1
10月18日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月13日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 10月6日当周 -- --
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -- -0.6%
1400 美国领先指标 9月 +0.1% -0.1%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 零 负1.9
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 9月 -- 0.84 (完)
--整理 隋芬;审校 张荻
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。