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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 08:40 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月11日

**上海证券报**

--中国保监会公告显示,同意中国石油天然气集团、中国石油(601857.SS)(0857.HK)共同发起筹建中石油专属财产保险股份有限公司,注册资本50亿元人民币.

--湖北银行日前完成增资扩股,募资34.53亿元,长江三峡集团、武汉钢铁集团两家央企,以及湖北能源(000883.SZ)参与定增.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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