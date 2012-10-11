《中国报摘》--其他报纸重要消息10月11日

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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**上海证券报**
--中国保监会公告显示,同意中国石油天然气集团、中国石油(601857.SS)(0857.HK)共同发起筹建中石油专属财产保险股份有限公司,注册资本50亿元人民币.
--湖北银行日前完成增资扩股,募资34.53亿元,长江三峡集团、武汉钢铁集团两家央企,以及湖北能源(000883.SZ)参与定增.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校 张喜良
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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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