《中国债券市场每日交易备忘》--10月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国铁道部100亿元人民币七年固息债上午10:00-11:00招标,利率区间为3.77%-4.77% 铁道部150亿元20年固息债上午10:00-11:00招标,利率区间为4.27%-5.27% 绿地能源集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 国家电网100亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行及招商银行主承 江苏凤凰出版传媒集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),南京银行及民生银行主承 大唐发电( 0991.HK )( 601991.SS )30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行及民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 包头国资8亿元七年期固息债1280290,票面利率7.03% 通辽天诚城投10亿元七年期固息债1280297,票面利率7.75% 奉化投资10亿元七年期固息债1280298,票面利率7.45% 升达林业( 002259.SZ )1亿元一年期短融041259053,票面利率6.70% 上海电气集团35亿元一年期短融041252046,票面利率4.39% 中粮集团45亿元六个月期超短期融资券011214003,票面利率4.15% 华能集团40亿元两个月期超短融011208003,票面利率4.05% 杭州萧山机场5亿元五年期中票1282386,票面利率5.55% ============================================================================== 三、缴款: 北京国有资产经营公司15亿元五年期中票 国家电网100亿元三年期中票 中国铁路物资公司25亿元九个月期超短融 五矿集团20亿元九个月期超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行[CHDB.UL]200亿元30年期固息债050220付息,票面利率4.01% 国开行250亿元20年期固息债060203付息,票面利率3.60% 西子电梯集团4.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080116付息,票面利率5.63% 国开行200亿元七年期固息债110254付息,票面利率4.74% 广州港集团10亿元三年期中票1182264付息,票面利率6.07% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国政府网发布国务院新一轮取消和调整行政审批项目,其中上市公司回购股份核准被 取消;此外,满足四种情形之一的,收购人可不经中国证监会核准即可豁免要约收购义务.这将 鼓励上市公司回购股份及股东增持行为.[ID:nSB2042427] --中国证券报报导引述银行业人士称,9月工商银行( 601398.SS )( 1398.HK )、建设银行 ( 601939.SS )( 0939.HK )、农业银行( 601288.SS )( 1288.HK )、中国银行( 3988.HK )( 601988.SS ) 和交通银行( 3328.HK )( 601328.SS )新增人民币贷款约2,000亿元.[ID:nSB2042403] --中央汇金投资有限责任公司周三稍晚公告称,周三起已在二级市场自主购入工商银行 ( 601398.SS )( 1398.HK )等四大国有银行股票,并将继续进行相关市场操作.[ID:nSB2042331] 中国海关10/13公布9月进出口贸易数据 (8月贸易顺差为266.7亿美元) 国家统计局10/15公布9月工业品价格指数(PPI) (8月为-3.5%) 9月居民消费价格指数(CPI) (8月为2.0%) 国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 1-9月城镇固定资产投资 (1-8月为20.2%) 9月社会消费品零售总额 (8月为13.2%) 9月工业增加值 (8月为8.9%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽/李宏薇; 审校 边竞