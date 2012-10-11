《中国已公布新股发行上市日程表》--10月11日

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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新股申购: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 10/26 深 浙江世宝 002703 不超过6,500 -- -- 招商证券 10/31 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 10/11 深 奥 瑞 金 (002701.SZ) 7,667 21.60 29.45 中信证券 10/11 深 腾新食品 (002702.SZ) 1,770 29.00 39.73 国金证券 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 张喜良
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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