《中国金融分析》逆回购灵活应对资金面变化,十八大前维稳降准可能趋弱

* 本周净投放1,640亿元,应对节后例行调准

* 资金明显转好,周四逆回购缩量

* 近期逆回购到期量仍较大,央行将继续滚动对冲

* 十八大前维稳意图不改,短期降准可能性更弱

作者 边竞

路透上海10月11日电---中国央行公开市场本周净投放量较国庆长假前一周缩减逾五成,至1,640亿元人民币;不过面对节后因例行调整准备金引发的短暂流动性缺口,央行仍及时出手援助,显示逆回购应对资金面变化的灵活性.

市场人士并认为,中共十八大将于下月上旬召开,届时新一届领导层将确定,未来的政策方向才会最终明晰,这之前货币政策难有大动作出现,公开市场逆回购仍为主要操作工具,短期内调降存款准备金率可能性更弱.

"主要是因为十八大也快开了,(央行)可能也不希望这个时间市场有较大的波动,以维稳为主吧,"招商银行分析师刘俊郁称.

央行公开市场本周共进行了3,240亿元的逆回购操作,期限包括七、14和28天期,其中今日进行了120亿元七天期逆回购,中标利率持平于3.35%;14天品种470亿元,中标利率亦持稳在3.45%.

刘俊郁认为,本周二逆回购操作量比较大,是因例行调准导致资金面再现收紧迹象,央行为防止这一苗头扩散,大力向市场输血.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.而10月初正逢中秋和国庆假期,例行调准日顺延至10月8日.

南京银行研究部经理黄艳红亦指出,"应该是根据需求的吧,有需求就大量的发(逆回购),这两天资金宽松了,回购利率跌得蛮快的,七天回到3.16%左右."

周二逆回购操作量达2,650亿元,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.

国庆节前一周(9月24日-28日)央行公开市场共进行了4,700亿元逆回购操作,当周净投放3,650亿元,创出单周净投放量纪录新高.逆回购期限包括14天和28天,中标利率均持稳,分别为3.45%和3.60%.其中9月25日逆回购操作量为2,900亿元,创单日纪录新高.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

**十八大前仍为政策稳定期**

长假前降准预期一度有所升温,但国庆期间央行仍按兵不动,随着节后资金面压力的逐步减缓,降准的必要性减弱,加之十八大渐行渐近,货币政策稳定期或还将持续一段时间.

刘俊郁认为,十八大前降准的可能性进一步减弱,"如果要降的话9月底就应该降了,(9月最后)两周(逆回购)投放的量就有7,000亿了,9月底不降的话,10月份降的可能性估计也不大."

黄艳红表示,从宏观经济环境看,最新的PMI数据有所反弹,9月份其他经济数据诸如消费、新增贷款增速也应该不会太低,目前并不是出台进一步宽松政策的好时机,"十八大前估计就是继续逆回购吧."

中国官方9月制造业PMI小幅升至接近荣枯分水岭,为连续四个月回落后首次回升.这表明中央"稳增长"举措效应逐渐显现,经济正筑底趋稳,未来有望稳中略升.[ID:nST0559425]

近日中共中央政治局会议确定,中共十八大会议将于11月8日召开.该次会议将确定下一届中共中央领导层.

上海一银行交易员则指出,尽管降准预期再次弱化,但央行维护资金面的决心仍未改变,只要资金面出现波动,逆回购依旧会随时相助.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 2,650

(周四) 590

央票到期 100

正回购到期 --

逆回购到期 1,700

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净投放 1,640

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**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)

--审校 张喜良

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