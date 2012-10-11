《全球主要国家债券发行预告》--10月11日-10月18日

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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路透10月11日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/11 1700 美国 30年期公债
10/11 英国 2024年到期的通膨保值公债
10/11 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/11 0130 日本 30年期公债
10/11 意大利 27.5-37.5亿欧元 票息4.50%,2015年7月15日到期的指标BTP债券
10/11 意大利 15-22.5亿欧元 票息4.75%,2016年9月15日到期的非指标BTP债券
10/11 意大利 票息4.50%,2018年8月1日到期的非指标BTP债券
10/11 意大利 票息5.0%,2025年3月1日到期的非指标BTP债券
10/15 1530 美国 13周和26周期国库券
10/16 西班牙 12和18个月国库券
10/16 1530 美国 四周和52周期国库券
10/16 0130 日本 五年期公债
10/16 希腊 13周国库券
10/17 0120 日本 一年期贴现国库券
10/17 加拿大 10年期公债
10/17 0700 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年9月12日到期的Schatz债券
10/18 法国 中期BTAN债券和OATi指数挂钩债券
10/18 西班牙 Obligaciones债券
10/18 1700 美国 30年期通膨保值债券
10/18 英国 传统公债
10/18 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/18 0130 日本 20年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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