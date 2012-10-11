《汇市简讯》欧元/日圆偏空,脱离基准线和转换线切入位

0028GMT * 欧元/日圆看来更加偏空,脱离走高的基准线和转换线切入位 * 欧元/日圆有望测试100.00,昨日为100.45,西班牙评级遭降评后跌至100.29 * 穆迪将西班牙评级下调两个级距,为利空因素 * 100.00之前有部分买盘,但下方挂有停止单,下道支撑位为99.50之前,下方挂有停止单.(完) --编译 石冠兰; 审校 孙茉莉