《汇市简讯》澳洲强劲就业数据打压欧元兑澳元,下看1.2515

0032 GMT * 澳洲就业数据强于预期,令欧元兑澳元创下新低 * 西班牙被标普调降评级构成压力,但冲击不大 * 日线动能研究预示下行 * 目标位是1.2512/15,分别为20日移动均线位置与9/10月涨势的61.8%回档位.(完) --编译 隋芬;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=