俄罗斯称不再与美续签武器削减协议

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月10日电---俄罗斯媒体周三援引该国副外交部长里亚布科夫(Sergei Ryabkov)的话称，在俄罗斯与美国关于削减核武器及化学武器的协议明年到期后，俄方将不再与美方续签。
俄罗斯决定终止续签上述协议，是一系列影响俄美关系事件的最新一起，令两国关系"重置"的前景蒙受阴霾。上述协议1991年签署，已续签过两次。
俄罗斯国际文传电讯社援引里亚布科夫的话称："该计划基于1991年的一项协议，鉴于最初提出这一构想的时机，以及它的制定与准备的方式，协议无法满足高标准。该协议不能让我们满意，特别是考虑到新的现实情况。"
美国参议员、资深裁军运动人士卢格(Richard Lugar)8月曾赴俄罗斯，推动续签由他协助启动的纳恩-卢格减少威胁合作计划(Nunn-Lugar Cooperative Threat
Reduction programme)。
该计划旨在削减前苏联的核武器和化学武器，俄罗斯上次续签的时间是2006年，将于2013年到期。
里亚布科夫称，俄罗斯如今已有财力实施自己的计划，并有兴趣继续与第三国合作。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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