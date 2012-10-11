韩国已公布经济指标--2012/10/11

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.3%-@-r +0.9%-@-r 10月25日 --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +2.0% +1.2% 10月31日 --
工业生产(m/m) 8月 -0.7%-@ -1.9%-@-r 10月30日 --
失业率 9月 3.1%-@ 3.1%-@ -- --
贸易收支(亿美元) 9月 顺差31.5-p 顺差20-r 10月15日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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