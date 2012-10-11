〔日本央行〕在9月会议上曾考虑购买更多风险资产--会议记录(更新版)

(新增细节)

* 日央行政策委员会认为,经济复苏"大大"延迟--会议记录

* 9月会议记录显示,央行对疲弱的物价趋势感到担心

* 一位委员提议进一步购买风险资产

* 另一位委员表示,必须考虑干预汇率的办法

路透东京10月11日电---日本央行会议记录显示,日本经济复苏大大延迟的迹象以及物价的疲弱趋势,促使日本央行政策制定者在上月出台扩张性货币刺激政策,还有委员建议买进更多风险资产,或考虑干预汇率波动的办法.

九位审议委员中有人担心日元升值以及股价下跌可能损害资本支出和民间消费,这一迹象表明即便在9月放松政策之后,央行的宽松行动也许仍难就此告一段落,尽管迄今为止资本支出和民间消费情况仍然颇具抗压性,部分抵销了出口疲弱所带来的影响.

"委员们一致认为,经济到一定时候将恢复温和复苏,但时间也许比央行4月时预测的大大推后."周四公布的9月会议记录显示.

日本央行上月决定扩大资产购买计划的规模,以此放宽货币政策,将该计划中的公债,公司债以及股票和房地产基金等风险资产的购买目标提高10万亿日圆(1,280亿美元)至80万亿.