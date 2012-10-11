谷歌与苹果对决是定义产业格局之战--谷歌执行董事长

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山10月10日电---谷歌(GOOG.O)董事长施密特(Eric Schmidt)预测，未来一年内全球将有逾10亿部移动设备运行安卓(Android)操作系统。这意味着在这场被施密特称为行业格局"定义战"的对抗中，谷歌与苹果(AAPL.O)的竞争加剧。
施密特称，使用安卓软件的移动设备数量已是运行(苹果)操作系统产品的四倍，而且两家公司竞争的规模也是史无前例。
"我们还未见过...这种规模上的竞争，"他在纽约接受科技博客AllThingsDigital采访时说。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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