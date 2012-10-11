谷歌与苹果对决是定义产业格局之战--谷歌执行董事长

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山10月10日电---谷歌(GOOG.O)董事长施密特(Eric Schmidt)预测，未来一年内全球将有逾10亿部移动设备运行安卓(Android)操作系统。这意味着在这场被施密特称为行业格局"定义战"的对抗中，谷歌与苹果(AAPL.O)的竞争加剧。

施密特称，使用安卓软件的移动设备数量已是运行(苹果)操作系统产品的四倍，而且两家公司竞争的规模也是史无前例。

"我们还未见过...这种规模上的竞争，"他在纽约接受科技博客AllThingsDigital采访时说。(完)