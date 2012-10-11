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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 10:07 BJT

〔中国新债〕中信证券下周二将招标发行50亿元短融,期限三个月

路透北京10月11日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四公告称,将于下周二(16日)
招标发行50亿元人民币短期融资券,期限三个月(91天).

  中信证券8月和9月曾在银行间债市招标发行了两期合计100亿元三个月期短期融资券.

  刊登在上海清算所网站的公告称,上述短融具体招标时间为10月16日10:00-11:00.具体条款如下:

  发行人   核定最高发行  拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日   上市日
           余额(亿元)      (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 中信证券      200          50        3     10/16招标   工行/农行等   AAA      10/17    10/18 
 (600030.SS)(6030.HK)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,请点选中国债券信息网(here)

  --发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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