〔中国新债〕中信证券下周二将招标发行50亿元短融,期限三个月

路透北京10月11日电---中国最大券商--中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )周四公告称,将于下周二(16日) 招标发行50亿元人民币短期融资券,期限三个月(91天). 中信证券8月和9月曾在银行间债市招标发行了两期合计100亿元三个月期短期融资券. 刊登在上海清算所网站的公告称,上述短融具体招标时间为10月16日10:00-11:00.具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中信证券 200 50 3 10/16招标 工行/农行等 AAA 10/17 10/18 ( 600030.SS )( 6030.HK ) =============================================================================================(完) 参看详情,请点选中国债券信息网(here) --发稿 康熙泽; 审校 张喜良