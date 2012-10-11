〔中国新债〕中信证券下周二将招标发行50亿元短融,期限三个月

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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路透北京10月11日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四公告称,将于下周二(16日) 招标发行50亿元人民币短期融资券,期限三个月(91天). 中信证券8月和9月曾在银行间债市招标发行了两期合计100亿元三个月期短期融资券. 刊登在上海清算所网站的公告称,上述短融具体招标时间为10月16日10:00-11:00.具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中信证券 200 50 3 10/16招标 工行/农行等 AAA 10/17 10/18 (600030.SS)(6030.HK) =============================================================================================(完) 参看详情,请点选中国债券信息网(here) --发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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