〔电脑产业〕Gartner称第三季联想取代惠普成为全球头号个人电脑制造商

路透旧金山10月10日电---根据研究机构Gartner周三发布的最新数据,中国联想集团(0992.HK)第三季度取代惠普(HPQ.N)成为全球头号个人电脑(PC)制造商.

另一家研究机构国际数据公司(IDC)则仍将惠普列在行业第一的位置--但若是以全球个人电脑出货量计算,惠普仅领先不到半个百分点.两项研究均凸显出惠普在市场竞争中所陷入的困境.惠普新任执行长惠特曼(Meg Whitman)正在试图对这家有73年历史的企业进行整顿.

两家研究机构的数据均显示,联想、宏基(2353.TW)和其他亚洲个人电脑制造商均在蚕食美国业者惠普和戴尔DELL.O的市场份额.戴尔在三季度保持了行业第三的排名.

Gartner称,第三季度惠普个人电脑出货量达到1,355万台,全球市场占有率为15.5%,低于去年同期的16.4%.此外,这是2006年以来惠普首次让出榜首位置.

国际数据公司则称,排名第一的惠普市场占有率为15.9%,紧随其后的联想则为15.7%.

分析师表示,由于全球范围内消费者和企业支出成长依旧疲弱,个人电脑制造商受到冲击,即使在一向热门的市场中国亦是如此.该行业面临的不确定性将延续至2013年,部分是因为平板电脑和智能手机日益得到广泛应用.(完)