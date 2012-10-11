《汇市简讯》欧元/美元在1.2800水位前停止单和买单并存

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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* 欧元/美元1.2830至1.2825的少量停止单被触发
* 交易员称在1.2800/30之间停止单与买单并存
* 在1.2800前有期权相关买单,该水位略下方挂有停止单
* 1.2750/1.2775之间有更多买单.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。