中国拟2030年前对火星着陆探测并采样返回--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月10日电---据新华社报导，中国探月工程首席科学家欧阳自远周三称，中国计划在2030年前对火星进行着陆探测并采样返回。

中国的火星探测工程目标，反映出其经济实力日渐增强，从而能够发展空间探测能力。

在美国近期的一个要务评估中，从火星采样带回尽管所需成本为天文数字，仍被定为首要任务。不过，美国一个规划机构已在9月提出了在可承受范围内完成该任务的报告。

新华社援引欧阳自远的话称，中国火星探测工程计划开展三个阶段的探测。

在中国宇航学会主办的报告会上，欧阳自远对嫦娥三号的登月计划进行了简单介绍，并称嫦娥三号有望建立覆盖火星探测范围的测控通信网。嫦娥三号预计将于2013年下半年发射。

欧阳自远称，火星探测工程的三个阶段为：全球遥感探测、软着陆与巡视探测以及自动采样返回。（完）