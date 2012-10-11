美容致香港一名女性死亡 三人重病

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Tan Ee Lyn
路透香港10月11日电---在接受涉及输血的美容疗程后，香港一名46岁女性不幸身亡，另外三人重病。这一事件凸显出香港美容行业监管不力。
警方及医疗机构已对此事展开调查，健康专家也再次呼吁加大对香港美容业的监管力度。
"是的，这名46岁女性(周三早上)已经死于败血性休克，"香港政府一名女发言人表示。另外三人分别为56岁、59岁和60岁，已住院治疗，最年长者情况危急。
败血性休克通常由细菌感染引起，可导致呼吸系统及器官功能衰竭，甚至死亡。
据香港政府声明，这四人近期均在DR医学美容集团连锁机构接受了复杂的输血疗程。该疗法旨在增强免疫系统和改善容貌。
死者为该疗程支付了5万港元。专家称，这一疗法顶多是针对癌症患者的实验性治疗，迄今并无证据显示可以用于美容。
DR医学美容集团周三在一份声明中称，这一疗法由一名并非受雇于该集团的医生执行。
据该疗法，这几名女性的血液样本被采集并用于培养某种免疫细胞，之后这些"杀伤细胞"被重新和她们自己的血液一起被注射回体内。
这四人很快出现发烧、头晕及腹泻等症状。在死者的血液样本中，卫生官员发现了难以杀死的脓肿分枝杆菌。
尽管导致这名女性死亡的直接原因仍未确定，但专家称死因很可能是细菌感染。(完)
--编译：张家伟 发稿：程芳
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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