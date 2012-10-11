〔澳洲经济〕9月就业增幅远高于预期,但失业率触及29个月高点(更新版)

娱乐新闻：《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
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* 9月就业增加14,500,远超预期的增加3,750人
* 失业率升至5.4%,高于预估的5.3%
* 澳元在数据公布后上涨约0.0033美元
* 市场仍预计圣诞节前还将降息一次
路透悉尼10月11日电---澳洲9月就业人数增幅超出预期,但失业率仍跳升至29个月高位,因找工作的人增多.这份报告可能不会改变市场对未来进一步降息的预期.
政府数据显示9月就业人口增加14,500人,高于预估的增加3,750人.全职就业人口攀升32,100人,为连续第三个月上升.数据公布后,澳元兑美元AUD=D4上扬约0.0033美元.
然而失业率意外自8月的5.1%升至5.4%,且高于预估的5.3%.这是2010年4月以来最高水准,失业人数则是2009年末迄今最高水平.
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)