〔澳洲经济〕9月就业增幅远高于预期,但失业率触及29个月高点(更新版)

(新增更多细节)

* 9月就业增加14,500,远超预期的增加3,750人

* 失业率升至5.4%,高于预估的5.3%

* 澳元在数据公布后上涨约0.0033美元

* 市场仍预计圣诞节前还将降息一次

路透悉尼10月11日电---澳洲9月就业人数增幅超出预期,但失业率仍跳升至29个月高位,因找工作的人增多.这份报告可能不会改变市场对未来进一步降息的预期.

政府数据显示9月就业人口增加14,500人,高于预估的增加3,750人.全职就业人口攀升32,100人,为连续第三个月上升.数据公布后,澳元兑美元AUD=D4上扬约0.0033美元.