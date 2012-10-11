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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 11:12 BJT

《综述》IMF呼吁成员国迅速采取行动,因欧债危机仍在加剧

* IMF希望欧洲加快改革步伐

* 欧债危机成为全球经济面临的最大风险--日本

* 标普调降西班牙评级;巴西与韩国降息

路透东京10月11日电---国际货币基金组织(IMF)周四敦促全球经济发达国家加快行动步伐,因欧洲债务危机仍悬而未决,美国和日本在解决预算赤字问题方面也进展不大.

IMF总裁拉加德表示,政治角力加剧了经济的不确定性,并使发达和新兴经济体增长均出现放缓.本周IMF调降了全球经济增长预估,这是自4月以来的第二次.

"我们希望看到行动,希望成员国采取有魄力的合作行动,"拉加德在IMF的东京会议之前告诉记者,该会议每年举行两次.

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