《综述》IMF呼吁成员国迅速采取行动,因欧债危机仍在加剧

路透东京10月11日电---国际货币基金组织(IMF)周四敦促全球经济发达国家加快行动步伐,因欧洲债务危机仍悬而未决,美国和日本在解决预算赤字问题方面也进展不大.

IMF总裁拉加德表示,政治角力加剧了经济的不确定性,并使发达和新兴经济体增长均出现放缓.本周IMF调降了全球经济增长预估,这是自4月以来的第二次.