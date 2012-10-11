《综述》IMF呼吁成员国迅速采取行动,因欧债危机仍在加剧

娱乐新闻：《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
* IMF希望欧洲加快改革步伐
* 欧债危机成为全球经济面临的最大风险--日本
* 标普调降西班牙评级;巴西与韩国降息
路透东京10月11日电---国际货币基金组织(IMF)周四敦促全球经济发达国家加快行动步伐,因欧洲债务危机仍悬而未决,美国和日本在解决预算赤字问题方面也进展不大.
IMF总裁拉加德表示,政治角力加剧了经济的不确定性,并使发达和新兴经济体增长均出现放缓.本周IMF调降了全球经济增长预估,这是自4月以来的第二次.
"我们希望看到行动,希望成员国采取有魄力的合作行动,"拉加德在IMF的东京会议之前告诉记者,该会议每年举行两次.
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)