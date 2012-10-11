〔路透基点〕世茂房地产控股离岸美元贷款事宜仍在磋商中--RLPC

路透香港10月11日电---汤森路透旗下基点援引消息人士指出,世茂房地产控股有限公司仍在与银行商讨离岸美元贷款事宜.

据消息人士透露,最高级可能包括大约六家银行.然而,官方主办行头衔尚未授出.

本地报纸报导称,是项交易的规模可能在7亿美元左右,但消息人士称贷款条件尚未最终敲定.

消息人士称,定价磋商应高于本地报纸所报导的综合收益500个基点.

之前(9月10日)的报导称,贷款筹集资金将用于为一笔2013年5月到期的4.6亿美元贷款进行再融资.这笔贷款于2010年5月签署,最高综合收益为310个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255个基点,平均年限2.55年.

在港上市的世茂房地产公布,截至2012年6月30日的会计年度营收增长12%,至137亿元人民币(21.7亿美元).

除了在中国数个省份拥有商业地产业务之外,世茂还在中国经营六家豪华酒店,包括上海世茂皇家艾美酒店、上海外滩茂悦大酒店、上海世茂佘山艾美酒店、牡丹江世茂假日酒店、绍兴世茂假日酒店和南京世茂滨江希尔顿酒店.(完)