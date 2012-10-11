《全球主要央行动态》--10月11日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月4日-10月11日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美联储经济褐皮书显示,多数联储地区经济小幅扩张,但部分地区仍面临就业市场疲弱和紧张的局面.根据各地区联储提供的信息,美联储在9月褐皮书中称,过去数周,招聘情况变动不大.但纽约和芝加哥联储地区称就业市场状况转弱.褐皮书称,尽管就业市场仍然不振,但消费者支出基本持稳,多数地区报告零售销售小幅增长.且增长步伐与美国经济近期有所放缓的增长幅度基本一致.[ID:nSB8571067]

美联储9月12-13日政策会议记录显示,联储可能采用通胀和失业方面的数字门槛,作为货币政策的指引,但官员未就使用什么样的具体数字门槛达成一致,至于如何调整美联储保持低利率至2015年中这一当前政策指引的措辞,以便反应政策立场的转变,也仍是一项棘手的工作.该记录还显示,一些官员对央行最新出台的经济刺激举措持保留态度.[ID:nSB2032765]

圣路易斯联储总裁布拉德称,美联储将其政策行动与失业率数字目标明确挂钩,恐将限制其货币政策的灵活性.[ID:nSB2033169]他并表示,美联储采取的激进政策行动可能损及市场信心,在金融危机过去几年后,联储的政策行动仍处于"危机"模式.[ID:nSB2033099]

旧金山联储总裁威廉姆斯接受路透采访时表示,美联储应考虑将利率保持在低位,直至失业率降到"略低于"7%.他并补充道,在看到有必要重新考虑美联储的零利率政策之前,可容忍通胀率升至2.5%.[ID:nSB2042121]

达拉斯联储总裁费希尔表示,目前还不到判断QE3是否有助于刺激经济增长的时候,他重申自己当时没有支持这个决定.其并表示,如果为美联储政策设定量化门槛,将很难达到,并且[ID:nSB2042001]费希尔支持将美联储的双职权调整为仅关注通胀.[ID:nSB2041979]

**欧洲**

欧洲央行维持指标利率在0.75%不变,因通胀率居高不下,抵消了对欧元区重回衰退的担忧.与此同时,欧洲央行还维持存款工具利率在0.0%不变,维持隔夜贷款工具利率在1.50%不变.[ID:nSB2032155]

欧洲央行管理委员会成员诺亚对要求欧洲央行降息的观点表示了反对,他称,当下而言确保货币政策的有效传导比降息更为重要.诺亚还强调,欧洲央行决心必要时根据购债计划采取强有力的举措,防止欧元区二线国家债券收益率攀升.[ID:nSB2040973]

德国央行对国际货币基金组织(IMF)的呼声进行抵制,后者呼吁欧洲央行考虑用量化宽松政策来解决欧元区危机.德国央行委员Andreas Dombret重申,德国央行认为欧元区国家必须通过改革来解决债务危机.[ID:nSB2037417]

欧洲央行总裁德拉吉表示,购买西班牙等受困欧元区国家债券的行动准备就绪,而且购债条件不必非常严厉.[ID:nSB2032737]其并表示,只要成员国遵守适当计划附带的严格而有效的条件,那么欧洲央行将通过欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)实施OMT计划.[ID:nSB2038643]

欧洲央行高层消息人士向路透表示,欧洲央行预计,一旦直接货币交易(OMT)计画实施,将在一到二个月的时间内,买进大规模主权债,但之后会暂停买入以进行评估.[ID:nST0561843]

**英国**

英国央行选择不扩大其公债购买方案,因经济显示些许成长迹象,且新的刺激信贷的新计划或可激发新的借贷.货币政策委员会(MPC)没有变动其目前购买500亿英镑英国公债的计划,加上这一数额在11月前其总购买规模达到了3,750亿英镑.与此同时英国央行维持指标利率在纪录低点0.5%不变,符合路透调查的分析师给出的预估.[ID:nSB2032101]

英国央行总裁金恩表示,货币政策不能永久地支撑英国经济,而且当全球其他多数国家都在追求以出口拉动经济成长时,这种策略对经济的作用就将很难实现.金恩表示,最终决策者不能完全指望货币宽松政策来无限期提振经济需求.[ID:nSB2039659]

媒体发表的英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔的言论显示,另一轮量化宽松可能不"符合"英国央行的通胀目标,而且并不一定会提振英国经济.[ID:nSB2042699]

**日本&韩国**

日本央行维持货币政策不变,尽管对中国和欧洲的出口下滑增强了经济衰退的可能性,令其采取行动的政治压力不断上升.该央行目前宁愿维持政策不变,以观察上月刺激行动的效果.日本央行一如预期维持指标政策利率0-0.1%不变,且没有扩大其资产购买和贷款计划.[ID:nSB2033385]

日本央行会议记录显示,日本经济复苏大大延迟的迹象以及物价的疲弱趋势,促使日本央行政策制定者在上月出台扩张性货币刺激政策,还有委员建议买进更多风险资产,或考虑干预汇率波动的办法.[ID:nSB2042673]

韩国央行调降利率,为四个月来第二次降息.此举符合市场预期,以助力该国渡过全球经济放缓的难关.[ID:nSB2042161][ID:nSB2042707]央行并大幅调降今明两年的经济成长预估.[ID:nSB2042883]

日本央行总裁白川方明表示,央行不会将进一步放松货币政策的时机与物价前景自动关联,暗示即便达不到该央行1%的通胀目标,也不一定会立即采取政策行动.[ID:nSB2033785]

**中国**

中国央行行长周小川日前撰文称,当前中国经济增长的外部环境十分严峻,国际金融危机深层次影响还在不断加强,国内经济下行压力仍然较大.[ID:nSB2037173]

**澳洲**

澳洲央行副总裁洛威称,尽管澳洲失业率较低,但就业市场可能比看上去更为疲弱一些,因房屋建筑领域意外低迷.他并指出就业疲软是近期央行降息的一个原因.[ID:nSB2037363]

**其他**

巴西周三为连续第10次调降指标利率BRCBMP=ECI至7.25%,向受全球经济恶化所威胁的迟滞复苏挹注额外刺激.[ID:nST0563257]

俄罗斯央行周五维持指标利率不变,称核心通胀率上升凸显通胀压力.[ID:nSB2033715]

加拿大央行副总裁麦克勒姆表示,该央行仍在关注升息的可能性,但认为就业市场仍有一定程度的疲软,尚未被回暖的经济所利用.[ID:nSB2032349] (完)