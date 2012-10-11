〔美国个股〕联邦快递调降2013年全球成长预估,对美国看法不变

路透10月10日电---包裹运输业者联邦快递(FedEx)(FDX.N)周三调降2013年全球成长预估,为今年来第二度调降,称原因在于中国成长放缓、部分欧洲经济体衰退、及能源价格偏高.

联邦快递表示,目前预期2013年全球生产总值(GDP)将成长2.6%,较9月预估下调0.1个百分点,9月预估已较今年稍早预估调降0.3个百分点.

2013年的预估显示,联邦快递预期明年成长力道将略高于今年预估的成长2.3%.

该公司指出,新兴市场、特别是亚洲将会呈现较快的成长步伐,仍为全球经济的亮点.

该公司维持美国2013年经济成长率预估为1.9%不变,但称目前预期美国2012年成长2.1%,较前次预估降0.1个百分点.联邦快递被视为经济活动的晴雨表,因该公司运送的商品内容相当广泛.

对于美国经济有利的因素包括房地产市场回升,汽车销售强劲,以及金融市场趋稳.联邦快递的高管指出,不确定性因素包括选后的各项政策、可能会造成大幅削减预算的"财政悬崖"、以及能源价格等.(完)