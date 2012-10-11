《外汇专栏》韩元兑日圆或有上涨潜能

(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 程琳

路透伦敦10月10日电---对亚洲出口导向型经济前景看法更加乐观的交易商,或许会看好买入韩元卖出日圆的价值.

韩国当局的汇率政策应该有利于这种交易.据国际货币基金组织(IMF)亚太部助理总干事Hoe Ee Khor称,该国当局承认韩元被小幅低估.

韩国似乎也无意进一步压低韩元.企划财政部长官朴宰完最近对路透称,压低韩元弊大于利.

鉴于韩国当局的汇率立场,随着该国经济前景改善,韩元应该会上涨.

韩国出口可能无法构成支撑,但9月同比1.8%的跌幅已明显好过下跌5.3%的路透调查预估.

中日领土之争使日本在华汽车销售遭到打击,也可能转而提振韩国产品在中国的销售.

韩国现代汽车(005380.KS)周五称,9月在华销售同比增长15%,因中国反日情绪令日本竞争对手的销售受损.

这可能帮助韩元兑日圆上涨.

更何况还有部分亚洲经济体展现出经济活力的迹象.若这些经济活动升温,韩国就应该会受益.

例如,台湾9月出口增幅超出预期,路透调查显示,分析师预计周六公布的数据将显示中国9月出口也将反弹.

韩国周四降息或对韩元兑日圆的升势或构不成障碍,因日本决策者抵制日圆进一步上涨.

这给日圆兑韩元JPYKRW=R从当前约14.21韩元跌向3月低点13.3932留下空间.(完)