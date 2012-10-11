〔中国债市动态〕资金面趋稳现券续呈暖意,信用债收益率跌势略明显

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透上海10月11日电---在流动性趋稳情况下,中国银行间债市周四早盘现券总体呈现暖意.与利率债相比,信用债收益率跌幅略为明显.不过交易员指出,因有资金面变化扰动因素,本轮回暖行情的持续性还需要进一步观察.
上海一银行交易员称,早盘现券收益率有下行趋势,其中信用债更为明显."资金目前看不紧张了."
他并透露,国家电网上日发行但还未上市的三年期中票,一级半市场利率在4.28%/4.27%左右有成交,较其4.39%的票面利率降逾10个基点(bp).
上海另一银行交易员补充说,一些较为活跃的国债收益率有1个bp左右的下行,部分表现较好的信用产品收益率则跌约3个bp.至于稍早招标的铁道部新债,结果与二级市场相差不远,影响属中性.
业内人士透露,中国铁道部今日在银行间债市招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.57%;同时招标的20年期品种,中标利率为5.16%.[ID:nSB2040517]
剩余期限约4.35年的国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM为3.2100%/3.1950%,上日尾盘为3.2050%/3.1850%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。