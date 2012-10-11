〔中国债市动态〕资金面趋稳现券续呈暖意,信用债收益率跌势略明显

路透上海10月11日电---在流动性趋稳情况下,中国银行间债市周四早盘现券总体呈现暖意.与利率债相比,信用债收益率跌幅略为明显.不过交易员指出,因有资金面变化扰动因素,本轮回暖行情的持续性还需要进一步观察.

上海一银行交易员称,早盘现券收益率有下行趋势,其中信用债更为明显."资金目前看不紧张了."

他并透露,国家电网上日发行但还未上市的三年期中票,一级半市场利率在4.28%/4.27%左右有成交,较其4.39%的票面利率降逾10个基点(bp).

上海另一银行交易员补充说,一些较为活跃的国债收益率有1个bp左右的下行,部分表现较好的信用产品收益率则跌约3个bp.至于稍早招标的铁道部新债,结果与二级市场相差不远,影响属中性.

业内人士透露,中国铁道部今日在银行间债市招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.57%;同时招标的20年期品种,中标利率为5.16%.[ID:nSB2040517]

剩余期限约4.35年的国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM为3.2100%/3.1950%,上日尾盘为3.2050%/3.1850%.(完)